Medvode, 8. julija - Pogrešajo 46-letno Narzis Aleksandro Leskovec iz Spodnjih Pirnič, ki so jo nazadnje videli v četrtek zjutraj, od takrat naprej pa se svojcem ni več oglasila. Visoka je 172 centimetrov, ima suho postavo, kratke rdeče lase in modre oči. Oblečene naj bi imela jeans hlače in temno majico, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.