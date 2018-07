Za konec še dva rekorda štafete 4 x 200 m prosto

Helsinki, 8. julija - Slovenski plavalci so zadnji dan mladinskega evropskega prvenstva na Finskem sklenili s finalom ženske štafete 4 x 200 m prosto. Janja Šegel, Katja Fain, Mojca Hancman in Sara Račnik so kar dvakrat popravile slovenski mladinski rekord, v finalu doseženi izid 8:12,75 pa je zadostoval za šesto mesto.