V Savi popoldne iskali otroka, šlo naj bi za napačno informacijo

Ljubljana, 8. julija - Ljubljanski gasilci in policisti so popoldne v reki Savi pri črnuškem mostu iskali osebo. Kot so za STA pojasnili na policiji, so okoli 13.20 prejeli prijavo, da naj bi v vodo padel otrok. Aktivirali so helikopter SV, vendar pri pregledu terena niso našli ali opazili nobene osebe. Po navedbah policije naj bi šlo za napačno informacijo.