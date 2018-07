Na mejnih prehodih s Hrvaško zastoji pri vstopu v državo

Ljubljana, 8. julija - Tudi danes so beležili zastoje na cestah proti počitniškim destinacijam in čakalne dobe za osebna vozila na mejnih prehodih predvsem s Hrvaško. Po podatki prometnoinformacijskega centra je trenutno najdaljša čakalna doba za vstop na Gruškovju, in sicer dve uri, po pol ure pa za vstop v državo čakajo na mejnih prehodih Jelšane, Sečovlje in Dragonja.