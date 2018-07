Guverner: Zdravstveno stanje rešenih dečkov je dobro

Bangkok, 8. julija - Guverner pokrajine Chiang Rai Narongsak Osotthanakor, ki vodi reševalno akcijo, je na novinarski konferenci potrdil, da so danes iz jame na severu Tajske rešili štiri dečke in da je njihovo zdravstveno stanje dobro. Pred tem so mediji ob navajanju lokalnih oblasti poročali, da so iz jame rešili šest dečkov.