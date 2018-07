Uspešen začetek reševanje tajskih dečkov; nadaljevanje v ponedeljek

Bangkok, 8. julija - Reševalci so danes iz jame na severu Tajske uspešno rešili prvih šest dečkov, ki so bili v jami skupaj še s šestimi člani nogometne ekipe in trenerjem ujeti več kot dva tedna. Preostalih sedem ujetih v jami bodo rešili predvidoma v ponedeljek, navaja tajsko civilno zaščito nemška tiskovna agencija dpa.