Na Dunaju incidenti pri proslavi hrvaške zmage

Dunaj, 8. julija - Navijači hrvaške nogometne reprezentance so zmago proti Rusiji in uvrstitev v polfinale svetovnega prvenstva bočno proslavili tudi na Dunaju, kjer živi in si služi kruh ogromno Hrvatov. Žal pa pri proslavi ni šlo brez incidentov, navijači so se se celo spopadli s policijo.