Uspešen začetek reševanje tajskih dečkov

Bangkok, 8. julija - Tajsko obrambno ministrstvo je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdilo, da so dva dečka že rešili iz jame in ju prepeljali v bolnišnico, dva pa sta na poti in ju pričakujejo kmalu. Potapljači tajske mornarice so medtem tvitnili, da so rešili že štiri fante, poroča britanski BBC.