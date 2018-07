Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško zastoji

Ljubljana, 8. julija - Promet je na nekaterih cestah zgoščen, daljša čakalna doba za osebna vozila pa je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje. Na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja vozniki za vstop čakajo uro in pol, za izstop pa 40 minut. Na obeh straneh mejnega prehoda Gruškovje čakajo pol ure, poroča prometnoinformacijski center.