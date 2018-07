V Kranju vnovič švicarsko-rusko slavje

Kranj, 8. julija - Švicar Killian Peier je dobil tudi drugo tekmo celinskega pokala smučarjev skakalcev v Kranju. S skokoma 109,5 in 109 m je krepko ugnal Rusa Jevgenija Klimova, ki je pristal pri 109,5 in 107 m in drugo mesto osvojil že v soboto. Tretji je bil tokrat Avstrijec Stefan Huber, četrti na prvi tekmi, s skokoma 109 in 101 meter.