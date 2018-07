Dvajset milijonov Angležev je prek televizije spremljalo svojo reprezentanco

London, 8. julija - Okrog dvajset milijonov Angležev je prek televizije spremljalo prenos svoje reprezentance na sobotni tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v Rusiji in zmago proti Švedski z 2:0, kar pa so le uradne številke gledanosti in vanje niso všteti številni, ki so si uvrstitev Angležev v polfinale pospremili na zaslonih na trgih ali v barih.