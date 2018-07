Veliko želja in idej za razvoj okolice Zbiljskega jezera

Medvode, 8. julija - Zbiljsko jezero vse od ureditve dobrave ob jezeru postaja zelo priljubljena izletniška točka, saj ga odlikuje predvsem bližina večjih mest, čudovita narava in veliko možnosti za preživljanje prostega časa. "Želja in idej za prihodnji razvoj je veliko, realizacijo prvih pa načrtujemo v prihodnjih letih," so za STA navedli na Občini Medvode.