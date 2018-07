V Ljubljani bodo predvidoma odprli prvi del prenovljene Gosposvetske ceste

Ljubljana, 8. julija - V prestolnici bodo predvidoma danes odprli prvi del prenovljene Gosposvetske ceste. Obnova naj bi bila sicer končana do konca junija, a so po pojasnilih ljubljanske občine rok podaljšali zaradi arheoloških izkopavanj in slabega vremena. Danes bodo predvidoma odprli del do Župančičeve ulice, do 15. julija pa še del do Slovenske ceste.