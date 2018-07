Na Severnem Primorskem še veliko eksplozivnih teles

piše Rosana Rijavec

Nova Gorica, 10. julija - Na Severnem Primorskem so letos našli kar dve veliki najdišči neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS). Obe sta povezani z nekdanjimi bojnimi položaji med prvo svetovno vojno. Čeprav je od konca te vojne minilo že sto let, pa številne topovske granate, ročne bombe in mine še vedno ogrožajo varnost ljudi pri aktivnostih v naravi in gradbenih delih.