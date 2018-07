Lavazza nadaljuje s prevzemnim pohodom

Rim, 8. julija - Italijanska pražarna kave Lavazza nadaljuje z rastjo. Potem ko je v Franciji kupila družbi Carte Noire in ESP, na Danskem Merrild, v Italiji Nims in v Kanadi Kicking Horse Coffee, je zdaj prevzemno tarčo našla v Avstraliji. Kot so pred dnevi sporočili iz družbe s sedežem v Torinu, so kupili celoten paket delnic družbe Blue Pod Coffee Company.