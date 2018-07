Tičarjev dom na Vršiču dočakal postopno prenovo

Vršič, 8. julija - Tičarjev dom na Vršiču je letos dočakal prenovo sanitarnih prostorov in kanalizacije, ki je hkrati že priprava tudi na izgradnjo čistilne naprave. Ena najbolje obiskanih postojank v slovenskih gorah tik nad vršiškim prelazom stoji že več kot 50 let in kliče tudi po prenovi sob, ki naj bi se je lotili v prihodnjih letih.