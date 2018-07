Cesta Golobinjek-Bistrica ob Sotli zaradi prenove zaprta do konca avgusta

Bistrica ob Sotli, 8. julija - Direkcija RS za infrastrukturo je do konca avgusta zaradi prenove zaprla regionalno cesto Golobinjek-Bistrica ob Sotli. Prenova bo potekala v dveh fazah. Do konca tega meseca bodo prenovili odsek Lastnič-Srebrnik, do konca avgusta pa še odsek Srebrnik-Bistrica ob Sotli. Vrednost naložbe je ocenjena na 2,27 milijona evrov.