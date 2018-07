Radovljica prometni režim prilagodila kolesarjem

Radovljica, 8. julija - Občina Radovljica je s spremembo prometne signalizacije, prometnimi znaki in cestnimi oznakami poskrbela, da je središče mesta postalo bolj prilagojeno kolesarjem in varnejše za pešce. Prostovoljci že so v minulih letih postavili oštevilčene smerokaze, letos pa je občina s cestnimi oznakami spremenila prometni režim v mestu.