Tiranozavri niso kazali jezika

Tampa, 20. julija - Čeprav tiranozavrovo latinsko ime Tyrannosaurus rex v prevodu pomeni kralj strašnih kuščarjev in so ga dolgo upodabljali, kako izteguje jezik iz ust, so nedavno ugotovili, da tega sploh ni zmogel. Tiranozavrov jezik je bil namreč zraščen z ustnim dnom, podobno kot pri krokodilih in aligatorjih, razkriva študija, objavljena v reviji Plos One.