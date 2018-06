V prometni nesreči na Obali lažje poškodovani mladostniki

Koper, 15. junija - Koprske policiste so danes okoli 16. ure obvestili o prometni nesreči na cesti Dragonja - Šmarje. Po prvih podatkih sta trčila oz. se oplazila tovornjak, hrvaških registrskih tablic, ki je peljal proti Dragonji, in avtobus, nemških tablic, ki je vozil proti Kopru. Nekaj mladostnikov je lažje poškodovanih, so sporočili s Policijske uprave Koper.