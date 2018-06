Na ministrstvu danes pogovor o rešitvah za otroško kardiologijo

Ljubljana, 15. junija - Predstavniki ministrstva za zdravje, vodstev UKC Ljubljana in Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni so se danes pogovarjali o rešitvah zagotavljanja dolgoročne varne in kakovostne obravnave in oskrbe otrok s srčnimi boleznimi ter možnostih za prehodno obdobje do začetka kliničnega dela v inštitutu.