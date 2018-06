Finančno ministrstvo znova poziva k razmisleku o zaščiti NLB

Ljubljana, 15. junija - Ministrstvo za finance je seznanjeno z odločitvijo hrvaškega ustavnega sodišča, ki je nedavno odločilo v škodo Ljubljanske banke (LB) in Nove Ljubljanske banke (NLB), in sicer z odločbama, s katerima je zavrnilo njuni ustavni pritožbi. Zato znova poziva k premisleku o tem, kako zaščititi banko in vrednost kapitalske naložbe države v NLB.