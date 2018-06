Članice Salzburškega foruma o varnosti, sodelovanju in migracijah

Bukarešta, 15. junija - Članice Salzburškega foruma so na dvodnevnem srečanju v Bukarešti s predstavniki evropskih institucij razpravljale o varnosti, sodelovanju in migracijah. Iz Slovenije se je srečanja v četrtek in danes udeležil državni sekretar Boštjan Šefic, ki je imel ob robu dvostranske pogovore z avstrijskim notranjim ministrom Herbertom Kicklom.