Sepu za umor nekdanje partnerke 25 let in sedem mesecev zapora

Maribor, 15. junija - Mariborsko sodišče je 35-letnega Bojana Sepa zaradi umora nekdanje partnerke septembra lani v Mariboru danes obsodilo na enotno kazen 25 let in sedem mesecev zapora. Sodnik Danilo Obersnel mu je za umor izrekel 25 let, za skrunitev trupla pa sedem mesecev zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna. Sep ostaja v priporu, obramba pa razmišlja o pritožbi.