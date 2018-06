V mesecu in pol dvakrat več padcev s češenj, kot v celem letu 2017

Ljubljana, 15. junija - Letos se v urgentnem kirurškem bloku in kliničnem oddelku za travmatologijo Kirurške klinike UKC Ljubljana po navedbah oddelčnega predstojnika Mateja Cimermana soočajo s pravo epidemijo padcev s češenj. Od konca aprila do četrtka so obravnavali več kot 50 ljudi, ki so padli s češenj, medtem ko je bilo lani takšnih padcev pol manj oz. 24.