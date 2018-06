Slepi in slabovidni državo pozivajo k uresničitvi obveznosti

Laško, 15. junija - V organizaciji Evropske zveze slepih in Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije danes in v soboto v Laškem poteka mednarodna konferenca pod naslovom Storitve za slabovidne. Na njej so slepi in slabovidni državo danes pozvali, naj udejanji svoje obveznosti. Poudarili so tudi, da potrebujejo celosten pristop glede na posameznikove potrebe.