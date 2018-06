Subvencije za zaposlitev vključenih v Učne delavnice

Ljubljana, 15. junija - Ministrstvo za delo je danes objavilo javno povabilo za subvencionirano zaposlovanje oseb, ki so zaključile praktično usposabljanje v programu Učne delavnice. Za leti 2018 in 2019 je na voljo tri milijone evrov, predvidena je zaposlitev okoli 480 brezposelnih. Prijave so možne od 22. junija letos do porabe sredstev, a najdlje do 27. decembra 2019.