Osumljeni 38-letnik ključe ukradel iz nabiralnika in neovirano vstopil v stanovanje

Ljubljana, 15. junija - Policisti so v začetku junija odvzeli prostost 38-letniku, ki ga sumijo, da je na območju Ljubljane vsaj trikrat vlomil v poštne nabiralnike, iz njih ukradel ključe in nato neovirano vstopil v stanovanje. Osumljenca so 9. junija s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Po zaslišanju so ga izpustili.