Z rapanjem do večje okoljske osveščenosti otrok

Izola, 15. junija - Otroci tretje triade izolskih osnovnih šol so na pobudo Komunale Izola in v sodelovanju z lokalnim rapperjem Drillom pripravili rap skladbo Svet je tvoj, za katero je nastal tudi videospot. S tem želijo dvigniti osveščenost mladih do okoljskih tematik, zlasti ločevanja odpadkov, njihove ponovne uporabe in problematike pasjih iztebkov.