Z nočnim tekom se začenja 2. mariborski festival športa

Maribor, 15. junija - Maribor bo ta konec tedna še drugo leto zapored v znamenju festivala športa. Vse do nedelje se bo zvrstilo nekaj množičnih športnih dogodkov, namenjenih rekreativcem in ljubiteljem športa, s katerimi bo Športno društvo Maribor sport fest razgibalo staro in mlado. V današnjih večernih urah bo v okviru festivala potekal nočni tek.