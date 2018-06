V Slovenji vasi odprli prenovljeni kartodrom

Hajdina, 15. junija - V Slovenji vasi je ta teden vendarle zaživel novi center kartinga in moto športa, ki ga je kot svojo 29. poslovno enoto odprla družba AMZS. V omenjenem centru, ki so ga napovedovali že lansko poletje, bodo potekale tako športne kot tudi ostale aktivnosti za večjo prometno varnost. Odprtje sta podprla tudi Občina Hajdina in Avto moto društvo Ptuj.