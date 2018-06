Gasilci z nasedlega broda na Muri rešili šest oseb

Beltinci, 15. junija - Na reki Muri pri Ižakovcih je v četrtek dopoldne obstal brod. Po podatkih policije je brod nasedel oziroma se zataknil za predmet v vodi, verjetno hlod, in obstala sredi struge. Gasilci so štiri potnike in dva brodarja s čolni odpeljali na kopno. Poškodovanih ni bilo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Murska Sobota.