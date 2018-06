S promocijskimi izdelki za lažje vnovično vključevanje zapornikov v družbo

Ljubljana, 14. junija - V ljubljanski mestni hiši so danes razglasili zmagovalne promocijske izdelke za lažje ponovno vključevanje zapornikov v družbo. Največ točk je prejel projekt Petra Bulovca z imenom Dobra roka. Dogodek so pripravili v okviru projekta Inovativen.si, ki ga vodi ministrstvo za javno upravo in katerega namen je spodbujati ustvarjalno reševanje izzivov.