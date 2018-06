Prireditev Živimo Žiri za obuditev centra kraja

Žiri, 15. junija - V Žireh je pred časom nastala idejna zasnova oblikovanja centra kraja, ki jo je že potrdil tudi občinski svet. Da bi se projekt nadaljeval in zaživel, bo danes in v soboto prireditev Živimo Žiri pokazala, kakšen bi lahko center Žirov nekoč bil in kako bi ga lahko bolje oživili ter v njem spodbudili druženje.