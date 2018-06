V Črnomlju končali intervencijo po petkovem neurju s točo

Črnomelj, 14. junija - V Črnomlju so danes predstavili intervencijo po petkovem neurju s točo. Končali so jo v sredo, pri intervenciji je sodelovalo skoraj 2700 gasilcev in skoraj 300 drugih pomagačev, štirje gasilci so se lažje poškodovali. Z zaščitno folijo so začasno zaščitili nekaj več kot 1100 objektov, vseh skupaj z manj poškodovanimi pa je približno 1300.