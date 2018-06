Na Visokem se začenja 12. Festival družin

Poljane nad Škofjo Loko, 15. junija - Zavod Iskreni pripravlja že 12. Festival družin, ki bo do od danes do nedelje potekal pri Tavčarjevem dvorcu na Visokem pri Poljanah. Tradicionalna družinska prireditev bo tudi letos sestavljena iz pestrega programa, ki vključuje športne in ustvarjalne aktivnosti, delavnice in predavanja.