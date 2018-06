Obsojeni na zaporno kazen napadel kriminalista in skušal zbežati

Koper, 14. junija - Koprski kriminalisti so v sredo popoldne v vozilu tujih registrskih oznak prepoznali 30-letnega Koprčana, ki bi moral na prestajanje zaporne kazni. Med postopkom za prijetje je 30-letnik udaril kriminalista in skušal zbežati, a mu to ni uspelo. V dogajanje se je vpletlo še več drugih, ki so se nedostojno vedli, so sporočili s PU Koper.