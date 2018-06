Zaradi organiziranega kriminala hišne preiskave in več prijetih

Ljubljana, 14. junija - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so danes ob 6. uri s kriminalisti in policisti več policijskih uprav začeli zaključne aktivnosti v obsežni mednarodni kriminalistični preiskavi kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete. Prijeli so več osumljencev, trenutno poteka tudi več hišnih preiskav, so za STA pojasnili na policiji.