Pristojne službe so se po oceni vlade na neurje odzvale pravočasno in učinkovito

Ljubljana, 14. junija - Sile za zaščito in reševanje, občine in javne službe so se na neurje, ki je 8. junija prizadelo vzhod države, odzvale pravočasno in z učinkovitimi ukrepi preprečile še hujšo škodo, je ocenila ministrica Andreja Katič. Vlada pričakuje, da bodo občinske komisije poročilo podale do 3. julija, do 6. julija pa bo pripravljeno končno poročilo.