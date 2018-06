Izidi volitev sedaj uradni, nekatere neparlamentarne stranke jih bodo izpodbijale

Ljubljana, 14. junija - Državna volilna komisija (DVK) je danes sprejela poročilo o izidu predčasnih državnozborskih volitev in ugotovila, kateri poslanci so bili izvoljeni v državni zbor. To pomeni, da so že znani izidi glasovanja sedaj tudi uradni. Jih bodo pa predstavniki nekaterih neparlamentarnih strank izpodbijali.