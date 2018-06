Neznanca na avtocestnem počivališču pri Kopru okradla državljana BiH

Koper, 14. junija - Državljan BiH je zjutraj policiji prijavil, da so ga okradli, ko je v kombiju spal na enem od počivališč ob avtocesti proti Kopru. Neznanec se je predstavil kot policist, nato pa mu s pajdašem iz vozila ukradel torbico z dokumenti in 550 evri gotovine. Kasneje sta ga neznanca prehitela na avtocesti in skozi okno vrgla torbico, a brez denarja.