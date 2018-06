V Tržiču se je občan vmešal v obravnavo prometne nesreče

Tržič/Kranj, 14. junija - Tržiški policisti so v sredo obravnavali prometno nesrečo, v obravnavo katere se je vmešal naključni občan, ki ni upošteval ukrepov policistov ter je kršil javni red in mir. Drugega vročekrvneža pa so morali umiriti kranjski policisti, saj je pri nudenju prve pomoči skušal fizično obračunati z zdravstvenim delavcem.