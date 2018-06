Močnejše nevihte zvečer povzročile težave tudi v Pomurju

Puconci, 14. junija - Močnejše nevihte so v sredo zvečer povzročile nekaj težav tudi v Pomurju. Padavinska voda je zalila prostore pred telovadnico Osnovne šole Puconci in kletne prostore nekaj stanovanjskih hiš v občinah Puconci, Beltinci, Murska sobota in Ljutomer. Gasilci so izčrpali vodo in odstranili naplavljen material, poroča center za obveščanje.