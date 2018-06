V ospredju povolilnih aktivnosti srečanje Šarca, Cerarja in Bratuškove

pripravilo notranjepolitično uredništvo

Ljubljana, 13. junija - Povolilne aktivnosti v strankah in med strankami se vrstijo. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je na skupnem srečanju o morebitnem sodelovanju govoril s predsednikom SMC Mirom Cerarjem in Alenko Bratušek. V obeh strankah sicer te dni analizirajo volilni rezultat. O prihodnji usodi stranke pa so razpravljali tudi organi SLS, ki išče novega predsednika.