Popoldanska nevihta na Dolenjskem in v Posavju zalila nekaj stavb in podrla nekaj dreves

Trebnje, 13. junija - Nevihta, ki se je po opoldnevu premikala preko Dolenjske in Posavja ni povzročila večjih posledic. Na Trebanjskem in v Posavju je padavinska voda zalila nekaj pritličnih stavb in kleti, močan veter je na cesti od Trebnjega proti Mirni podrl nekaj dreves. Ponekod so nalivi na ceste nanosili blato in pesek, kar so odstranili komunalni delavci.