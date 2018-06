Ministrstvo pozvalo k prijavi škode v gospodarstvu

Ljubljana, 13. junija - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je gospodarske družbe, samostojne podjetnike, posameznike, zavode in zadruge, ki so 8. junija utrpeli škodo v močnem neurju s poplavami, pozvalo, naj do 27. junija prijavijo oceno škode. Prijavijo lahko škodo na strojih, opremi, zalogah in pri izpadu prihodka.