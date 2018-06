Zaradi neurij težave v Šmarju pri Jelšah in na delu Koroške

Šmarje pri Jelšah/Črna na Koroškem, 13. junija - Popoldanska nevihta je v Šmarju pri Jelšah zalila glavno cesto skozi naselje. Pod vodo je tudi spodnja dvorana tamkajšnjega kulturnega centra in spodnji prostori Muzeja baroka. Poplavljenih je tudi nekaj stanovanjskih in poslovnih objektov pri šmarski cerkvi. Težave zaradi posledic neurja imajo tudi v Črni na Koroškem in Slovenj Gradcu.