Ministrstvo in UKC Ljubljana v kratkem o rešitvah za otroško kardiologijo

Ljubljana, 13. junija - Na ministrstvu za zdravje so potrdili, da so danes prejeli dopis vodstva UKC Ljubljana, da potrebujejo pomoč pri zagotovitvi dveh pediatrov z znanjem pediatrične kardiologije in ehokardiografije, saj jim doslej ni uspelo pridobiti takšnih dveh strokovnjakov. O rešitvah se bodo v najkrajšem času pogovarjali z vodstvom UKC, so navedli na ministrstvu.