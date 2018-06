Poslanci v novem sklicu DZ: Dolgoletna poslanca manjšin bosta zamenjala nova

Ljubljana, 15. junija - V novem mandatu iz DZ poslavljata dolgoletna poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti Roberto Battelli in Laszlo Göncz. Nasledila ju bosta Felice Žiža in Ferenc Horvath. STA objavlja biografije poslancev narodnih skupnosti, izvoljenih na državnozborskih volitvah. Poslanca sta navedena po abecednem vrstnem redu.