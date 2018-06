Torkovo neurje v Zagorju ob Savi povzročilo za milijon evrov škode

Zagorje ob Savi/Trbovlje, 13. junija - Torkovo neurje s točo je v Zagorju ob Savi povzročilo za milijon evrov škode. Kot so danes za STA povedali za tamkajšnji občini, sta še zaprti cesti Podkrnica-Mošenik-Sava in cesta od Xelle proti Stahovljam in Mareli. Druge lokalne ceste, ki so poškodovane, pa so prevozne. Utrgalo se je več manjših plazov, ki pa ne ogrožajo stanovanjskih objektov.